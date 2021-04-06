Ресторатор уходит на отдых

Компания «Павловское», принадлежащая уфимскому предпринимателю Дмитрию Королю, намерена в 2022 году открыть на Павловском водохранилище «Дом отдыха на Павловке». Проект, в рамках которого инвестор намерен построить гостиницу, спа-комплекс и 40 коттеджей, оценивается в 550 млн руб. Часть средств компания намерена получить в Сбербанке. Проект включен в число приоритетных в республике и получит субсидии и налоговые льготы. Окупить вложения Дмитрий Король рассчитывает в пределах девяти лет. Эксперты полагают, что это может случиться раньше при грамотной маркетинговой политике.

ООО «Павловское», которое в 2017–2019 годах судилось с министерством лесного хозяйства Башкирии за право собственности на 1,6 га на берегу Павловского водохранилища (215 км от Уфы), защитило свой бизнес-проект перед властями республики, сообщила пресс-служба минэкономразвития республики. В минувшую пятницу «Павловское» представило проект гостинично-ресторанного комплекса с рабочим названием «Дом отдыха на Павловке» на «Инвестиционном часе» в правительстве региона. Проект ориентировочной стоимостью 410 млн руб. по решению членов кабмина был включен в перечень приоритетных с предоставлением субсидий и налоговых льгот.

Как рассказал „Ъ“ владелец «Павловского» предприниматель Дмитрий Король, в здании гостиницы на 23 номера в настоящее время ведется внутренняя отделка. Кроме того, рядом будет располагаться спа-комплекс с 13 гостевыми номерами. Его строительство, отметил господин Король, планируется начать вместе с возведением 40 коттеджей площадью 60–70 кв. м из ангарской сосны. Коттеджи будут выставлены на продажу с возможностью последующей передачи в управление оператору базы отдыха за вознаграждение, пояснил собеседник.

С учетом строительства коттеджей общий объем инвестиций проекта составит около 550 млн руб., отметил бизнесмен. Срок окупаемости проекта, запуск которого запланирован на 2022 год, господин Король оценивает в пределах 7–9 лет. Половину суммы инвестиций, добавил он, компания рассчитывает получить в Сбербанке: в марте текущего года проект компании победил в конкурсе «Регионы — устойчивое развитие», который предусматривает льготное финансирование инвестпроектов со стороны банков-партнеров. До 30 июля Сбербанк должен подготовить текст инвестиционного соглашения.

Дмитрий Король является совладельцем клубного ресторана MusicHall 27 в Уфе, гастронома «Глобус», банных комплексов в Уфе, Екатеринбурге, Ижевске и других предприятий.

Земельный участок, на котором «Павловское» планирует построить «Дом отдыха на Павловке», ранее был предметом спора между компанией и министерством лесного хозяйства республики. «Павловское» — третий собственник участка, который был приватизирован в 2013 году. Компания рассчитывала построить на нем клубный поселок «Виллариба». В январе 2017 года минлесхоз подал в арбитражный суд иск, в котором попросил вернуть землю в собственность государства. По мнению истца, земли лесного фонда были незаконно переведены в категорию земель населенных пунктов, но три инстанции суда отказали министерству.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев отмечает, что туристический сегмент бизнеса в России «испытывает немалые проблемы», в том числе в области внутреннего туризма. «Однако кризис, подобный тому, что мы наблюдаем сейчас, для кого-то — крах, а для других — окно возможностей. Для „Павловского“ может быть удачным время выхода на рынок. Есть надежда, что в 2022 году мы пройдем падение доходов и выйдем на их рост. Кроме того, не стоит забывать про отложенный спрос,— отметил эксперт.— В этой связи я полагаю, что при грамотной маркетинговой стратегии проект инвестора, в том числе в области покупки и сдачи коттеджей в управление, может быть интересен жителям Уфы и окрестностей. Срок окупаемости такого проекта может составить в пределах 3–5 лет».

«В период пандемии, или когда она пошла на спад, строить базы отдыха, заточенные под внутренний туризм,— мудро,— полагает главный аналитик ГК «АЛОР» Алексей Антонов.— Например, бронирование туров в Сочи в этом году примерно на 25% превысило плановые значения, можно ожидать, что и башкирские базы отдыха найдут своих посетителей». Эксперт также отмечает относительно недорогое фондирование: «Получить до 50% капитала путем кредитования, плюс привлечь инвесторов в строительство части комплекса — это означает действительно обеспечить себе быструю, в течение 7–10 лет, окупаемость. Небольшое число коттеджей, несомненно, создаст ажиотаж и спрос на них».

Булат Баширов