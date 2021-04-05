В школе Северского района Кубани перепутали цвета российского флага

Около трех месяцев в классном уголке одной из кубанских школ провисел стенд, на котором в качестве российского флага был представлен бело-красно-синий триколор, об этом сообщают «Вести Кубань». Фото с неправильным госсимволом было выложено в соцсетях.

«Мы выяснили, в каком образовательном учреждении была сделана фотография (с неправильным триколором). Это классный уголок одного из кабинетов. Вчера плакат сняли. Со всеми руководителями школ поговорили на совещании, чтобы перепроверили все стенды. Плакат висел с начала зимы», – цитируют «Вести Кубань» ответ из управления образования администрации Северского района.

В открытых интернет источниках указано, что бело-красно-синий триколор был флагом немецкого княжества Шаумбург-Липпе, которое существовало с 1807 по 1918 годы. Флаг России представляет из себя бело-сине-красное полотнище.

Андрей Ульченко