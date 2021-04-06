«У Краснодарского края хорошие конкурентные преимущества»

Крупнейший российский специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич в своем интервью «Ъ-Кубань» рассказала, зачем Краснодарскому краю мигранты, какие сложности испытывают фермеры и почему статистика не отражает реальных доходов граждан.



— На что идет федеральная поддержка в экономику Краснодарского края? На бюджетное выравнивание? На какие-то программы? Как вообще распределяются все эти средства?

— В 2020 году уровень федеральной помощи регионам очень сильно вырос. У подавляющего большинства субъектов, из-за пандемии, конечно, поддержка увеличилась в разы. Уровень поддержки Республики Адыгея, в частности, в 2019 году составлял 46%, в 2020 году он вырос до 57%. Краснодарский край был низкодотационным регионом. В 20 19 году эта цифра составляла всего 13%, в 2020 году она достигла 25%. Дополнительно в 2020 году региону добавили 47 млрд руб. в виде всех трансфертов, а потеряли вы собственных доходов 26 млрд. Адыгея потеряла 100 млн руб., а добавили ей 7 млрд руб. Так что 2020 год стал экстремальным по поддержке регионов. Есть дотации на выравнивание, которую дают всем регионам. Помимо этого есть туча дотаций, которые мы объединяем под названием нацсбалансирование. Их дают так, что никто из вас не знает, кому, сколько и почему дали. Есть еще так называемые иные межбюджетные трансферты. Там может быть все что угодно, и черт ногу сломит. Система сложная, система непонятная, и сказать, что мы живем в условиях понимания прозрачности помощи регионам невозможно, это не так.

— Да, получали раньше мы немного, зато с инвестициями у нас всегда было неплохо. Их объем вырос или упал в 2020 году? С чем связано поступление объема инвестиций? В какие отрасли экономики края происходит наибольшее количество вложений?

— Инвестиционная привлекательность Краснодарского края заведомо неплохая. Потому что порты, транзит, выросший миллионник – Краснодар, где фантастический темпы ввода жилья. Росстат каждый месяц вывешивают социально –экономическое положение регионов РФ. Сейчас есть итоговые данные по инвестициям за весь 2020 год. Краснодарский край показал минус 0,3 процента, Адыгея минус 17 процентов. РФ в целом минус 1,4 процента. В предыдущие годы был рост по инвестициям, и хороший, но сейчас они встали на тормоз. Это, естественно, связано с кризисом. В чем край лучше – это по вводу жилья. Как я уже говорила, сюда вкладывают много. Если в целом по стране ввод жилья был за 15-19 годы минус четыре процента, то в Краснодарском крае минус два. В ковидный год также в среднем минус два по стране, а в регионе спада нет. Вообще почти шесть процентов всего жилья строится в Краснодарском крае. Однако тут есть нюанс - с 2020 года поменяли методику счета ввода квадратных метров. Сейчас здесь считают в том числе, строительство на садовых участках. Это и дало такие цифры. Однако у вас есть пул крупных застройщиков, они накопили жирок, переживают кризис и строят, строят, строят. Даже хотелось бы, чтобы поменьше строили.

— Крупные застройщики, наверное, и правда не слишком пострадали. А какие секторы экономики понесли наибольшие потери? Как вообще пострадал Краснодарский край в период пандемии?

— Регион потерял в промышленности три процента, перерабатывающая промышленность показала минус два. В секторе услуг самый серьезный спад – это общепит. Здесь в среднем по стране минут 21%, в Краснодарском крае минус девять. Конечно, когда пустили туристов, они общую картину подправили. Также мягче упали платные услуги, транспорт например, страна минус 17%, край минус 10%. Это, конечно, тоже падение, но мы сейчас говорим о степени удара. Он смягчен. Однако провалилась розничная торговля. Страна минус четыре процента, край минус пять. Запаса летних отдыхающих все же не хватило. В целом закончили вы год хуже по перерабатывающим отраслям, чем страна. Очень интересно, что случилось, ведь пищевая промышленность не должна была слететь. По туристическому бизнесу региональной статистики не существует. А вот замечательная Адыгея всегда дает плюс три плюс два процента. Но мы-то знаем, что территориально крупнейшие ТЦ расположены в Адыгее прямо на выезде из Краснодара, и часть спроса жителей региона приписывают республике.

«Принимайте мигрантов. Они — ваше будущее.»

— А рынок труда тоже пострадал? Какие проблемы существуют в этом секторе?

— С рынком труда все сложно. Банкротства, арендные платежи, налоги отложили, это дало свои результаты. У вас малый бизнес подрезался с 2017 года по первый квартал 2020 года на семь процентов. Сейчас краткосрочный всплеск неполной занятости произошел. В целом по стране численность занятых в МСП составляла минус девять процентов, а уровень неполной занятости во втором квартале 2020 года по крупным и средним предприятиям составил шесть с лишним процентов. Что происходило в мелких гостиницах, кафе, мы не знаем и посчитать не можем. Край также использовал инструмент неполной занятости, чтобы уменьшить издержки бизнеса. При этом про малый бизнес в этот кризис мы не знаем ничего. Одно сказать можно: все же юг меньше отреагировал на кризис на рынке труда. В Адыгее же на пике - в сентябре 2020 года уровень только зарегистрированной безработицы составил семь процентов, а было меньше одного. В Краснодарском крае эта цифра составляет от 0,6 до 4,6 - это средний показатель по стране.

— При этом же доходы населения растут, говорит нам статистика, но так ли это на самом деле?

— Краснодарский край можно отнести к благополучным регионом. Не сказать, что очень богатый, поскольку объем бюджет довольно большой, 2020 год показал 387 млрд, однако живет много людей, и душевая бюджетная обеспеченность - сколько на каждого приходится, она относительно невелика.

Необходимо также отметить, что качество региональной статистики доходов ухудшилось, поэтому мы зачастую безумные видим результаты. Вот если с 2013 по 2019 год реальные доходы населения упади на шесть процентов, а в 2020 году еще на три, то по доходам мы вернулись на уровень 2011 года. То есть десять лет прожили зря. При этом в Краснодарском крае минус три процента по доходам, а в Адыгее и вовсе не сдаются и наращивает доходы – это называется чтоб я так жил. Были в плюсе всегда, но в 2020 году постеснялись, поменьше заявили, но все равно выше нуля. Ну не верю я этой статистике, поэтому вот так с юмором ее пересказываю.

— Вы сказали, много людей живет в регионе. Это так, и мы знаем почему – мигранты. Как обстоит ситуация с миграционными потоками в край? Они уменьшились или увеличились? Нужно ли вообще приглашать мигрантов?

— Вся страна депопулирует, количество жителей уменьшилось на полмиллиона в год за счет естественной убыли. В этом году в среднем по стране миграционный прирост только на 15 процентов компенсировал эту гигантскую убыль. Поскольку границы были закрыты, и гастарбайтеры ехали плохо. Между регионами тоже перемещались меньше. В Краснодарском крае и Адыгее ситуация лучше – югу всегда помогал миграционный прирост. И вас всех спасает только миграционный приток. Мы считаем прирост на тысячу населения. В регионе на тысячу шесть, а естественная убыль меньше четырех. Так что по приросту населения вы в плюсе. Это и пожилое население – которое приезжает, чтобы доживать, и молодежь - чтобы работать. Но естественная убыль будет расти, по всем оценкам демографов. Меньше количество людей в поколении, плюс отложенная рождаемость. И прогнозы таковы, что убыль будет идти по двум направлениям – не только за счет смертности, но и за счет снижения рождаемости. А мигранты — это рабочая сила, рабочие руки и это хорошо. Они зарабатывают деньги в ваш бюджет. Страна стареет. Чем меньше сейчас работников, тем больше головной боли будет у региона в будущем. Так что принимайте мигрантов. Они — ваше будущее.

— Хорошо. Инвестиционная привлекательность есть, рабочие руки есть, как получилось, что Краснодарский край вообще является дотационным регионом? Мог бы регион обойтись своими силами, если бы полномочия по сбору и распределению налогов были распределены по-другому?

— Главный ваш налог — это НДФЛ. Он остается в субъекте. Налог на прибыль, приличные налоги на имущество, арендные платежи. Потому что это порты, налог на малый бизнес, налог на землю. Но у вас нет главного кормильца – это налог на добычу полезных ископаемых. Вам если отдать экспортные и импортные пошлины, тогда вопрос – а почему вам? Везет вся страна, пусть и через вашу территорию. Несправедливо. Таким образом, получается, что сколько в федеральный бюджет уходит, столько и возвращается. Но это конкретно у вас. И тут простых решений нет. Как изменить налоговую систему, где множество регионов живет тупо на федеральной помощи, неизвестно. Вам-то повезло, а что остальным делать? Так что тут отремонтировать очень сложно систему.

«Система распределения федеральной помощи сложная, непонятная, и сказать, что мы живем в условиях понимания принципов поддержки регионов — невозможно, это не так.»

— А какова доля налогов от сельского хозяйства? Мы привыкли считать, что Краснодарский край — это житница России. Если сравнивать поддержку, которую оказывает государство сектору АПК и объем налогов, которые он платит, можно ли считать этот сектор экономики прибыльным?

— В региональном агросекторе наблюдаются большие успехи, хотя фермеров вы и додавливаете большими холдингами. Но там такой каток, что против нее нет приема. В целом это прибыльный сектор, что бы ни творило родное государство в виде запрета, в частности, на экспорт зерна. Это же цель подразорить, особенно фермеров. Агорохолднги - то выживут. Самый простой и честный путь помощь хозяйствам- это помощь из бюджета. Но как же не хочется... Как угодно, только не из бюджета. Лучше пограбить производителей, ограничить им экспорт. Это политика антифермерская, нехорошая. Но тут уж ничего не поделаешь.

— Какие точки роста, помимо АПК, туризма и строительства, есть в регионе? Какие вы видите векторы развития экономики для Краснодарского края?

— Транспорт и логистика, конечно. Это то, на чем край будет жить всегда, пока Россия что-то вывозит и ввозит. Агросектор также очень перспективен, хотя фермеров, как я уже говорила, додавливают агроходлинги. Туризм также подает надежды. Очень горнолыжка хорошая, Красная Поляна — лучший курорт страны, очень дорогой, да, но действительно хороший. А дальше надо развиваться. Адыгея – точка роста это Лаго-Наки. Ну, тут надо осторожно подходить. Природный охраняемый комплекс, и с ним надо быть предельно аккуратным. Туристические маршруты – развивать надо, да, так как они не требуют капитального строительства. Но придут же нахрапистые дяденьки, которые захотят все захапать и застроить, мы это прекрасно знаем. Дальше - крупноузловая сборка сельхозтехники. Много можно делать в Краснодарском крае. IT – сомнительно, правда. В крае нет хорошего технического образования. Зато у вас имеется другой ресурс – рабочая сила, не постаревшая и недорогая. А что выберет бизнес – это мы узнаем. У Краснодарского края хорошие конкурентные преимущества. Надо смотреть, какие именно, но они у вас есть.

Беседовала Елена Рыжкова