Новости с порта

В правительстве Башкирии сообщили о намерении турецкого холдинга Kozuva вложиться в строительство грузового порта в Агидели. Точный объем инвестиций еще не подсчитывался, но по приблизительным подсчетам он составит от 7 млрд руб. Предположительно, проект будет реализовываться в форме федеральной концессии. В правительстве региона считают турецкую компанию надежным инвестором. Однако в компании заявили, что строительство порта пока под вопросом. По мнению экспертов, чтобы проект окупился, необходимо построить в Агидели еще и железную дорогу.

Уфимское ООО «Фавори» (входит в турецкую группу компаний Kozuva Holding) рассматривает возможность строительства речного порта в Агидели. Создание грузового порта «позволит снизить затраты на транспортировку массовых, тяжелых и объемных грузов и обеспечить развитие внутренней российской транспортной инфраструктуры по стратегическому Уральскому меридиану», сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Представитель группы компаний Kozuva Вадим Лапко сообщил „Ъ“, что на сегодня конкретных договоренностей с властями Башкирии нет. «Минтранс Башкирии предлагал этот проект Kozuva в прошлом году, еще до пандемии, а затем переговоры затормозились. В мае в Агидель приедет делегация представителей Kozuva и минтранса республики»,— рассказал Вадим Лапко.

Kozuva Holding основан в 1955 году. Основными направлениями деятельности являются: наземное обслуживание в аэропортах, строительство и недвижимость, текстильная промышленность и другие.

ООО «Фавори» зарегистрировано в декабре 2019 года. Основным владельцем является Сюлейман Козува, еще 10% — у Вадима Лапко. Уставный капитал компании 10 тыс. руб.

Планы создания порта в Агидели появляются не первый раз. В 2017 году Корпорация развития Башкирии сообщала, что республика подписала соглашение о намерениях с Китайской народной республикой по развитию грузового порта класса «река-море». В 2019 году Радий Хабиров обсуждал проект порта с замминистра транспорта России — руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Юрием Цветковым. Проект стоимостью 2 млрд евро и с расчетным грузооборотом до 20 млн т в год включал таможенный терминал, 12 причалов, около 2 млн кв. м складских помещений, а также железнодорожную 200-километровую ветку от Уфы. О конкретных решениях по итогам переговоров не сообщалось.

Источник, близкий к администрации главы Башкирии, сообщил вчера „Ъ“, что Kozuva «серьезно относится к вопросу строительства порта, рассматривая его как агрологистический центр». «Башкирия может обеспечить грузовую базу за счет продукции сельского хозяйства в объеме 5 млн т в год. Этого пока недостаточно, но в перспективе грузооборот будет расти»,— отметил собеседник.

Стоимость строительства порта, по его информации, оценивается от 7 млрд руб., окупаемость может составить около 18 лет. «Однако турков это не смущает»,— добавил он. Правительство Башкирии и Росморречфлот рассматривают как одну из возможных схем реализации проекта трехстороннюю федеральную концессию, где концедентом будет выступать Росморречфлот, а концессионером — Kozuva, пояснил собеседник.

Бывший управляющий Башкирского речного пароходства Павел Юрченко, который занимался разработкой концепции порта в Агидели, считает, что там идеальное место для его размещения: защищенная акватория, подводной канал, соседство с транзитным ходом на реке Каме. «Ключевой момент — республика никаких гарантий и поручительств не дает. Это уже шестая или седьмая турецкая компания, которая заявляет о планах строительства порта. Турки соглашаются на любые предложения правительства, разводят бурную деятельность, потом плавно съезжают с этой темы. Потому что, когда инвесторы начинают рассчитывать финансовую модель и окупаемость, они понимают, что из порта возить нечего»,— подчеркнул господин Юрченко. По его мнению, порт не окупится без железной дороги. «Из Агидели возить нечего. Необходимо построить железную дорогу от Уфы. По этой ветке можно было бы возить нефтехимию Салавата и Стерлитамака не в самарский порт, как это происходит сейчас, а в Агидель. Сейчас в город заходит одна двухполосная автодорога»,— сообщил эксперт.

Влада Шипилова