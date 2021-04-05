Кубань может сесть на свои полномочия

Краснодарскому краю могут дать больше свободы в распоряжении собственными доходами. Такое заявление сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании Госдумы. Краевые власти считают, что передача данных полномочий на федеральный уровень позволит направить высвободившиеся денежные средства на развитие края и муниципальных образований. Эксперты полагают, что у регионов в связи со сложившейся системой нет достаточной степени финансовой свободы.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании комитета Госдумы по контролю и регламенту заявил, что для ускорения развития российским регионам не хватает полномочий по распоряжению бюджетными средствами. «Что, мне кажется, сейчас фундаментально не доделано и не додумано, это самостоятельность субъектов по распоряжению какой-то частью ресурсов, как собственных, так и централизованно передаваемых через фонды перераспределения. Я бы сейчас вместе с правительством думал, как создать некий резерв для свободы субъектов. Дать больше самостоятельности, как в регуляторной деятельности, так и в финансовых ресурсах», - заявил господин Кудрин.

Алексей Кудрин считает, что именно в нынешнем, современном экономическом контексте расширение самостоятельности субъектов Федерации приводит к увеличению темпов их роста. «Одним из таких предложений, которое я пока аккуратно высказываю, это передача на федеральный уровень платежей за неработающее население в ОМС. Это 780 млрд руб. в год», - сказал он.

Господин Кудрин также добавляет, что ситуация с нехваткой средств на собственные цели обострилась в последние годы после выделения регионам дополнительных целевых средств на исполнение нацпроектов. «За последние три-четыре года, включая и вопросы национальных проектов, и субсидии национальных проектов, и антикризисных мер, все основные ресурсы - их стало намного больше, чем в предыдущие годы, но они все связаны, окрашены, они все целевые. И субъектам почти не остается средств для собственного маневра. Это было и 3-4 года назад, и стало еще серьезнее после этих целевых субсидий на проекты и антикризисные меры», - отмечает чиновник.

По мнению департамента финансов администрации Краснодара Александра Чулкова, регионам не столько не хватает полномочий, сколько самих денег, самого бюджета, чтобы реализовать всю политику, учитывая близость населения. «Полномочия по образованию - региональный уровень, полномочия по здравоохранению – региональный. Полномочий много, а денег – приходится выкручиваться. Полномочий и задач много, а денег нет. Именно собственных доходных источников – мало. Что касается других регионов, мы много общаемся с коллегами, проблемы одинаковые. Есть свои специфики (климатические, географические), но денег мало остается на местах, все идут на федеральный уровень», - говорит Александр Чулков.

Как сообщили в минфине Краснодарского края, за счет средств краевого бюджета финансируются национальные проекты, на 2021 год предусмотрено 34 675,2 млн. руб. При этом значительная часть средств предусмотрена в целях софинансирования федеральных средств. «Не первый год рассматривается вопрос о передаче органам государственной власти РФ полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в части страховых взносов на несовершеннолетних детей и неработающих пенсионеров. Так, с 2016 года объем страхового взноса на неработающее население Краснодарского края вырос более чем на 5,1 млрд рублей (с 20,8 до 26,0 млрд руб.)», - прокомментировали в ведомстве. Передача данного полномочия на федеральный уровень, по мнению представителя регионального минфина, позволит направить высвободившиеся денежные средства на развитие края и муниципальных образований.

По словам доктора экономических наук и заслуженного экономиста Кубани Александра Полиди слова Алексея Кудрина верны, и нет региона, который доволен тем, как распределяются бюджетные поступления. Есть, по мнению эксперта, ряд ограничений, например, государственный долг. «У региона степень свободы недостаточна. То же самое касается распределения бюджетных денег. Я не уверен, что есть регион, который имеет достаточную степень свободы, чтобы эффективно распоряжаться бюджетными деньгами. Дополнительная помощь регионам на сегодняшний день распределяется на конкурсной основе. Это механизмы субсидирования, но для этого нужно иметь хорошие показатели для этого. Уровень бюджетной обеспеченности у нас может отличаться в десятки раз», - говорит эксперт.

Дмитрий Михеенко