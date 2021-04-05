Депутат просит губернатора Ярославской области благоустроить Переславль

Депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин попросил губернатора Дмитрия Миронова выделить средства на благоустройство города Переславля-Залесского, где летом этого года пройдут мероприятия в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского. Открытое обращение депутата к губернатору опубликовано на личной странице депутата в социальной сети «ВКонтакте».

«В самом городе Переславле-Залесском, где родился князь, нам стыдно перед туристами и гостями города. Денег нет ни на ремонт дорог, ни тротуаров. Я бы хотел обратиться к вам, господин губернатор, чтобы вы поддержали выделение средств для города в честь праздника»,— говорится в обращении господина Хабибулина.

В пресс-службе регионального правительства прокомментировали обращение депутата и сообщили “Ъ-Ярославль”, что подписано трехстороннее соглашение с Госкорпорацией ДОМ. РФ и региональным правительством о сотрудничестве в сфере развития туризма на территории Переславля-Залесского.

«Это шаг к разработке концепции пространственного развития исторической части города, чтобы сделать Переславль комфортным для жителей и точкой притяжения туристов»,— отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в этом году в Переславле-Залесском будет продолжен ремонт дорожного полотна на улице Полевой и в Призывном переулке. Также, начнется ремонт дорожного полотна на улице Пушкина с обустройством разворотной площадки для автобуса. Кроме того, будет отремонтирован тротуар вдоль дороги от колледжа до улицы Урицкого.

Также в пресс-службе отметили, что сметная документация на проведение капитального ремонта дорог по улицам Кузнецова, Плещеевская и Валовое кольцо находится на проверке в Яргосстройэкспертизе.

По данным пресс-службы, в этом году в Переславском районе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано более 66 км региональных дорог. В частности, будет отремонтирован участок трассы Нагорье – Берендеево от села Купанского до Нагорья протяженностью 28 км. Кроме того, запланирован ремонт 30 км участка на автомобильной дороге Говырино - Дмитриевское – Нагорье. Также, в этом году будет отремонтирован участок протяженностью 7,7 км от поселка Рязанцево до границы с Владимирской областью. Контракт на ремонт данных дорог заключен с подрядной организацией АО «ГК «ЕКС».

Дарья Сабаева