Яблони вянут без господдержки

Прекращение субсидирования государством 20% затрат на строительство и модернизацию плодохранилищ, запланированное после 2022 года, грозит сокращением инвестиций в садоводство и может привести к росту цен на продукцию. Об этом отраслевые объединения предупредили главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева. Участники рынка просят продлить программу и даже увеличить размер поддержки с 20% до 50% затрат. Но чиновники считают, что текущей мощности хранения достаточно.



Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края попросила главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева продлить действие программы компенсации 20% затрат на строительство и модернизацию плодохранилищ. Копия письма от 31 марта есть у “Ъ”. Как уточнил глава организации Айдын Ширинов, Минсельхоз рассматривает отмену компенсации с 2022 года.

Строительство объектов требует огромных вложений, сроки окупаемости достигают 9-12 лет, подчеркивается в обращении, а нехватка хранилищ может привести к увеличению цен на садоводческую продукцию.

Дефицит мощностей хранения существует, подтверждают в союзе «Садоводы Кубани». По данным объединения, в 2020 году в России произведено 1,2 млн тонн плодов и ягод, к 2025 году планируется 2,2 млн тонн, а объем одновременного хранения в 2019 году не превышал 700 тыс. тонн. Гендиректор «Садоводов Кубани» Николай Щербаков оценивает среднюю стоимость строительства плодохранилища с возможностью охлаждения продукции в 70 тыс. руб. на тонну. Стоимость в несколько раз увеличивают затраты на инфраструктуру и оборудование, добавляет он.

Дефицит мощностей для хранения вынуждает садоводов продавать яблоки сразу после сбора, поясняет Айдын Ширинов. Из-за этого на рынке образуется избыток предложения, так как одновременно в Россию ввозят дешевые импортные яблоки, прежде всего из Молдавии, для производителей которой действует нулевая таможенная пошлина. В итоге, утверждает господин Ширинов, в этот период производители яблок работают с отрицательной рентабельностью, а доходным бизнес становится только зимой, когда продаются плоды из хранилищ. Он предупреждает, что отмена компенсации снизит инвестиции в отрасль: садоводы начнут отказываться от закладки новых садов без возможности сбыта продукции. «Садоводы Кубани», в свою очередь, попросили Дмитрия Патрушева увеличить размер субсидий на плодохранилища с 20% до 50% и распространить программу на покупку оборудования.

Как отмечают в садоводческих объединениях, сегодня большую часть субсидий на создание и модернизацию объектов АПК получает молочная отрасль. В 2020 году в этом сегменте был отобран 61 проект, сумма субсидий — 6,7 млрд руб., по направлению плодохранилищ — 36 проектов на 1,5 млрд руб. Гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов считает замечания необоснованными. Участие в программе открытое, кроме того, Россия обеспечивает себя молочной продукцией только на 83%, хотя доктрина продовольственной безопасности предполагает показатель не менее 90%, указывает он.

В Минсельхозе получили обращение Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края. Там заверили, что механизмы дальнейшей поддержки прорабатываются. В то же время, уточнили в министерстве, существующих на начало 2021 года 300 плодохранилищ общей мощностью 860,2 тыс. тонн «достаточно для обеспечения потребностей отрасли».

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков говорит, что строительство хранилищ способствует сокращению импорта, но для увеличения размера компенсации необходимо обоснование, которое садоводы пока не представили.

Он сомневается, что рост размера компенсации увеличит количество проектов в отрасли. По словам господина Глушкова, многим компаниям, особенно небольшим, отказывают в господдержке: они не могут выполнить все требования программы, включая наличие необходимых площадей собственных садов, техники и положительное заключение госэкспертизы. Если упростить требования, уверен он, претендовать на господдержку смогут и небольшие хозяйства.

Алексей Полухин