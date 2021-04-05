Скорость ограничат «динамикой»

Скоростные ограничения на дорогах могут начать меняться в режиме реального времени. В России в тестируют новые динамические знаки. Они представляют собой электронные табло, на которых указан скоростной лимит. Если, например, начнется снегопад или ливень, то ограничение снизится, а за его превышение водитель получит штраф. Как сообщили “Ъ FM” в компании «Технологии распознавания», которая разрабатывает систему, ее уже тестируют в некоторых регионах. До конца 2021 года таких устройств на дорогах может стать еще больше. Как это работает? И какие есть вопросы к системе? Разбирался Владислав Викторов.

По нынешним правилам дорожные знаки могут лишь рекомендовать водителю сбросить скорость при движении, например, в дождь. Поэтому если к этой рекомендации не прислушаться, то никакого наказания не будет. Но безопаснее на дорогах не станет, ведь именно во время непогоды происходит больше всего ДТП. В компании «Технологии распознавания» придумали, как это исправить, и предложили повесить над дорогой большой экран. Перед ним и после — разместить несколько камер и выводить на табло скоростные ограничения в зависимости от погоды.

Причем делать это можно даже в автоматическом режиме, а при необходимости водители смогут удостовериться, что штраф выписан обоснованно, говорит представитель «Технологии распознавания» Сергей Кусов: «Там вообще будет целый ряд фото, чтобы у человека было понимание ситуации. У нас есть автоматические метеостанции и, когда происходят изменения на трассе, она стала мокрая, видимость снизилась, то все ограничения скорости сразу снижаются. Вышло солнце, трасса подсохла — разрешенная скорость автоматически увеличивается.

Российскую погоду предсказать сложно, она меняется несколько раз за день. Но вот управлять скоростью транспортного потока, на который влияют погодные условия, было бы рационально».

Похожие табло сейчас можно встретить, например, на МКАД, или на некоторых платных трассах. На М4 «Дон» скоростной лимит действительно меняется в непогоду и снижается со 110 км/ч до 90 км/ч. Однако это все равно рекомендация, и камера не фиксирует нарушение в случае превышения. С помощью двух дополнительных систем фиксации, которые поставят перед и после такой арки, можно будет увидеть, какой именно скоростной режим выставлен и как двигался автомобиль. На основании этих данных инспектору будет легко выписать постановление.

Идея хорошая, но она потребует дополнительных изменений в ПДД или ГОСТы, считает президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева: «Водитель легко считывает информацию с табло и принимает соответствующие действия, но это должно быть прописано в нормативном документе.

Работать эффективно система будет, если ее сделают не дополнительным ограничением, а в помощь водителю.

Ведь вот это табло позволяет кроме знаков выводить дополнительную информацию в электронном виде».

Однако динамические знаки могут создать противоречивую ситуацию. Ведь на дороге все еще могут оставаться обычные знаки общего ограничения скорости. И если дальше на трассе внезапно возникнет динамический указатель, где скорость ниже на 20 км/ч, то от штрафа не отделаться, либо водители будут резко тормозить, что создаст еще больше аварийных ситуаций.

Да и навигаторы вряд ли будут успевать оперативно обновлять данные об измененном ограничении, обращает внимание координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов: «Единственным результатом от такой подставы на дорогах будет огромное увеличение числа штрафов. Любой человек, который ездил по дорогам с этими динамическими знаками, видел абсурдность ограничений. На трассе М-11 всю зиму висит ограничение 90, вне зависимости от погодных условий.

Вы едете 100 км/ч, и вдруг кому-то пришло в голову, что безопасно в это время ехать 40 км/ч. Таким образом вы из добропорядочного водителя превращаетесь в грубого нарушителя ПДД».

При этом обжаловать постановления с новых камер, похоже, будет практически невозможно. Ведь формально, устройства будут фиксировать не только машину нарушителя, но еще и табло, где четко будет видно действующее ограничение. И как говорят разработчики, система с динамическими знаками удобнее, чем замеры средней скорости.