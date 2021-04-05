Суд оставил жильцам свободным проезд и проход в «Клубный дом на Ленина» в Екатеринбурге

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил, что жильцы и гости «Клубного дома на Ленина» (Екатеринбург, ул. Ленина, 99а) могут свободно проходить и проезжать в дом по соседнему участку ООО «Инвестиционно-строительная компания «Уралэнергострой». Ранее аналогичное решение принял Свердловский арбитражный суд, теперь оно вступило в силу.

Как указано в материалах дела, ИСК «Уралэнергострой» в мае 2020 года потребовала в суде прекратить действие публичного сервитута на принадлежащий компании участок площадью 226 кв. м. Публичный сервитут на этот участок, то есть право свободного прохождения по нему, установил в июне 2010 года глава Екатеринбурга. На соседнем участке «Синара-Девелопмент» построила «Клубный дом на Ленина» — жилой комплекс с разноуровневыми секциями от 9 до 17 этажей. Сервитут позволил жильцам, персоналу и гостям клубного дома свободно проходить и проезжать по участку ИСК «Уралэнергострой».

В суде представители ИСК «Уралэнергострой» заявили, что при установлении сервитута не была соблюдена процедура публичных слушаний, при этом компания не была извещена о слушаниях и не смогла представить возражения. Также в компании заявили, что подали «в уполномоченный орган» заявление о согласовании строительства на обремененном сервитутом участке пристроев к принадлежащему ИСК «Уралэнергострой» историческому зданию. «Однако здание является объектом культурного наследия, в отношении него установлена граница территории объекта культурного наследия, утвержден режим использования территории, который в результате установленного сервитута не соблюдается»,— представлена в материалах дела позиция истца.

Тем не менее, Свердловский арбитражный суд и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признали публичный сервитут законным. В частности, суды указали, что «Синара-Делопмент» изначально разрабатывала проект «Клубного дома на Ленина» с учетом спорного сервитута — «с указанной дороги оборудован вход во двор жилого дома и въезд на парковку». При этом до начала строительства, в период строительства и после его завершения ИСК «Уралэнергострой» не возражала против сервитута.

По словам адвоката юридической компании «Генезис» Сергея Тимошенко, позиция суда по этому спору законна и обоснованна. «Истец не оспорил постановление главы Екатеринбурга о назначении публичных слушаний и не указал на несоответствие этого постановления требованиям, содержащимся в решении Екатеринбургской городской думы от 28 марта 2006 года № 21/22 "Об утверждении Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Екатеринбург". При этом нарушений в проведении процедуры публичных слушаний суды не выявили»,— отметил он.