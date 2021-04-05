Свердловское заксобрание предложило ужесточить контроль над недропользованием

Депутаты законодательного собрания Свердловской области предложили правительству региона усилить надзор над использованием участков недр в регионе. Постановление подписано председателем заксобрания Людмилой Бабушкиной.

Необходимость в ужесточении условий недропользования вызвана участившимися случаями нарушений в этой сфере. По данным заксобрания, в 2020 году министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области было возбуждено 19 административных дел по нарушению законодательства о недрах со штрафами на общую сумму более 1,7 млн руб. Кроме того, областной прокуратурой с 2019 года было выявлено более 250 нарушений законодательства, при этом в суд было направлено 35 заявлений и привлечено к административной ответственности 33 должностных лица хозяйствующих субъектов, 17 — к дисциплинарной.

Основную часть выявленных нарушений законодательства о недрах составила незаконная добыча подземных вод и полезных ископаемых: в 2020 году досрочно прекращено или ограничено действие 70 лицензий на право пользования недрами за нарушение законодательства или по инициативе недропользователей. Этот показатель возрос по сравнению с данными прошлых лет: в 2018 году было приостановлено действие 63 лицензий, 45 — в 2019 году.

Согласно документу, правительству предлагается:

принять меры по повышению эффективности регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр местного значения;

принять дополнительные меры по обеспечению законности права пользования участками недр для добычи подземных вод, используемых для обеспечения питьевого или технического водоснабжения, предприятиями и садово-огородническими некоммерческими товариществами;

контроль по выполнению постановления возложить на комитет заксобрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

Областным министерством природных ресурсов и экологии в 2020 году была выдана 331 лицензия на право пользования участками недр местного значения (в 2018 году — 158 лицензий, в 2019 году — 237 лицензий). Всего на начало 2021 года в Свердловской области действуют 1813 лицензий: 1572 лицензии на право использования участков для целей водоснабжения, 240 лицензий на использование участков с содержанием общераспространенных полезных ископаемых, а также одна лицензия на право строительства подземных сооружений — она принадлежит ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен».

Напомним, в 2019 году Федеральное агентство по недропользованию Минприроды России (Роснедра) лишило ОАО «Уфалейникель» лицензии на использование Серовского месторождения никелевых руд в Свердловской области из-за выявленных ранее нарушений условий пользования недрами.

Ирина Пичурина