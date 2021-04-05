Житель Кореновска сжег 450 лежаков в Геленджике из неприязненных отношений

По предварительным данным, 54-летний мужчина устроил поджог склада пляжной мебели на территории гостинично-развлекательного комплекса в курортном городе. В результате сгорело 450 лежаков на сумму 12 млн руб., сообщается в пресс-релизе отдела МВД России по Геленджику.

В дежурную часть отдела поступило сообщение от директора местного гостиничного комплекса по поводу возгорания склада. После тушения пожара полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых было установлено, что поджог был устроен жителем Кореновска на почве личных неприязненных отношений с владельцем гостиницы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Мужчина находится под подпиской о не выезде.

Андрей Ульченко