Глава Росгвардии Виктор Золотов стал почетным членом Российского военно-исторического общества (РВИО). Удостоверение и памятный знак почетного члена Виктору Зотову вручил председатель РВИО Владимира Мединского, сообщила Росгвардия. Вручение памятного знака произошло в Музее военной формы.

«В рамках встречи стороны обсудили возможности дальнейшего сотрудничества между Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и Российским военно-историческим обществом»,— говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

В музее участники встречи посетили постоянную экспозицию «Мундир для героя», а также временный выставочный проект «Суворов. К 290-летию со дня рождения». Виктор Золотов и Владимир Мединский также осмотрели временную выставку уникальных экспонатов из собрания Центрального музея Росгвардии.