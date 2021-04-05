Водоканалу определили развитие

Фото: пресс-служба обладминистрации

В администрации Липецкой области прошла рабочая встреча главы региона Игоря Артамонова и заместителя председателя ВЭБ Олега Говоруна. На ней стороны обсудили развитие и модернизацию водоканальных сетей Липецкой области, а также строительство ряда спортобъектов и модернизацию нескольких учреждений культуры. Помимо Игоря Артамонова и Олега Говоруна во встрече также поучаствовали гендиректор Росводоканала Антон Михальков, руководители профильных региональных управлений, вице-губернатор Илья Тузов и мэр Липецка Евгения Уваркина.

Главной причиной встречи стало обсуждение важнейших параметров проектов, которые призваны модернизировать изношенную водоканальную инфраструктуру. Речь преимущественно шла о Липецке и Ельце, где сети особенно нуждаются в обновлении. В результате стороны согласовали алгоритм действий при модернизации сетей водоснабжения и водоотведения региона. В проекте заинтересованы не только региональные власти, но и инфраструктурные компании. Так, Росводоканал намерен разработать ряд предложений и проектов, для этого специалисты компании уже изучают состояние инженерных сетей облцентра.

«Вопросам водоснабжения и водоотведения сегодня в регионе уделяется особое внимание. Большой процент сетей изношен. Мы открыты к сотрудничеству, нам интересны современные идеи и проекты, направленные на модернизацию инженерной инфраструктуры. Это положительно скажется на улучшении качества жизни населения, что является нашим приоритетом»,—подчеркнул Игорь Артамонов.

Не исключено, что в Липецкой области будет использоваться и опыт других регионов — примеры работы в них федерального оператора уже изучаются. Так, некоторое время назад чиновники и депутаты липецкого горсовета ездили на водоканал Тюмени.

Собравшиеся также обсудили еще одну группу вопросов, касающихся инвестиций в объекты спортивной и культурной сфер. Олег Говорун пообещал, что ВЭБ.РФ, работающий в интересах российских регионов, рассмотрит и проработает все предложения Липецкой области.