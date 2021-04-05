В Нижнем Новгороде начался месячник по благоустройству

Месячник по благоустройству начался сегодня в Нижнем Новгороде и продлится до 15 мая, сообщает мэрия. Глава администрации Юрий Шалабаев пообещал, что к 15 мая город «будет полностью готов к летнему сезону».

За это время сотрудники коммунальных служб, муниципальных предприятий, компании и добровольцы уберут парки и скверы, покрасят заборы, высадят цветы, разобьют клумбы, проведут уборку на мемориалах, памятниках и прилегающей к ним территории.

Сегодня начался уборка в сквере Славы Автозаводского района. Позже начнется уборка девяти общественных пространств. Также в районе продолжается уборка снега и льда и откачка талых вод, а обочины дорог убирают от песка и грязи, отмывают от пыли шумозащитные экраны и остановки.

В Ленинском районе коммунальщики убирают проспект Ленина, улицы Июльских дней, Адмирала Нахимова и Новикова-Прибоя. В уборке улично-дорожной сети района задействовано 25 единиц спецтехники и 65 дорожных рабочих.

Коммунальщики Приокского района убирают мусор с газонов вдоль проспекта Гагарина, на улицах Ларина, Тропинина и Академика Сахарова. Прибордюрные полосы очищают на проспекте Гагарина и Мызинском мосту. В Советском район убирают улицы Юбилейная, Саврасова, Ванеева, Васюнина, Бекетова и проспект Гагарина.

Виктория Александрова