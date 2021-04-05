Пойманный ФСБ хакер получил полтора года условно в Воронеже

Новоусманский районный суд в Воронежской области признал виновным в хакерстве 30-летнего местного жителя. Он получил три года условного лишения свободы с испытательным сроком в два с половиной года. Об этом сообщает региональное управление ФСБ, которое вело расследование. Имя осужденного силовики не раскрывают.

В УФСБ сообщили, что в октябре 2018 года хакер создал вредоносную компьютерную программу, предназначенную для «несанкционированной модификации» банковских реквизитов получателей электронных денег.

Софт он продавал на профильных форумах по цене от 800 руб. до 1,2 тыс. руб. В июле 2019-го сотрудники ФСБ провели контрольную закупку программы и взяли продавца с поличным.

По материалам УФСБ полиция возбудила в отношении жителя Новой Усмани уголовные дела по нескольким эпизодам создания и распространения «из корыстной заинтересованности» компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированной модификации и блокирования компьютерной информации (ч. 1, ч. 2 ст. 273 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы).

Сергей Калашников