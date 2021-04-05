Сочинских казаков переоденут в одежду из габардина

К летнему сезону представители казачества будут одеты в новую форму, об этом говорилось на совещании в мэрии курортной столицы, сообщает «Сочи 24».

«Управлением по делам казачества и военным вопросам города по согласованию с атаманом Черноморского казачьего округа КВКО принято совместное решение о новой летней форме казаков-дружинников. С учетом климатических особенностей Сочи ее сошьют из габардина и хлопчатобумажных тканей», - сообщает СМИ.

Планируется, что казаки приступят к охране общественного порядка на курорте с 20 мая.

В открытых интернет источниках утверждается, что габардин – это шерстяная ткань, вырабатываемая из мериносовой пряжи, очень тонкой, крученой в два конца для основы, и менее тонкой, одинарной — для утка.

Андрей Ульченко