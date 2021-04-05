Компания Nissan наладил в России сборку автомобилей с фирменным автопилотом и системой управления функциями со смартфона.

Как сообщает японский автопроизводитель, полуавтопилот ProPilot (разгон и торможение, поддержание нужной скорости и безопасной дистанции до впередиидущей машины, остановка в пробке и плавный старт после того, как автомобиль впереди начинает двигаться, удержание в центре полосы), способный контролировать автомобиль на трассе, появится на собранных в Санкт-Петербурге моделях.

«Адаптация началась еще год назад с притирки колодок на Дмитровском автополигоне согласно определенной процедуре. Затем мы меняли «прошивки» и проехали на машинах c ProPilot более 30 тыс. км, покрыли все автотрассы России, начиная от Крыма и заканчивая Владивостоком, — отметил главный инженер российского отделения Nissan Technical Center Europe Филипп Дьяков. — При испытаниях мы учитывали трафик, дорожную разметку, ментальность водителей, чтобы максимально адаптировать наши автомобили под российские условия. Система хорошо работает на платной дороге Москва – Санкт-Петербург, на Тавриде, на дороге Новокузнецк – Кемерово. Зимние погодные условия привнесли свои коррективы во время тестирования».

Также модели российской сборки получат комплекс сервисов Nissan Connect Services, которые позволяют управлять многими функциями автомобиля дистанционно и отслеживать их с помощью смартфона.

Комплекс ProPilot и сервисы Nissan Connect Services будут доступны на автомобилях Nissan Qashqai и Nissan X-Trail. Стоимость моделей с новыми опциями пока не названа.