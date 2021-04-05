В Нижнем Новгороде началась подготовка к строительству колеса обозрения на площади Сенной у комплекса трамплинов. По информации минимущества региона, специалисты уже приступили к расчету устойчивости склона.

Как ранее сообщалось, колесо обозрения планирует установить ООО «Нерпа» до конца 2021 года. Объем инвестиций составит до 100 млн руб.

В министерстве отмечают, что строительство колеса обозрения не повлияет на планы по строительству еще двух трамплинов на площади Сенной — участок выходит за пределы «паспорта безопасности» детской школы по прыжкам на лыжах с трамплина.

Анастасия Еремина