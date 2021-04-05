Ставропольский край с начала года экспортировал 95,6 тыс. тонн зерна

С начала 2021 года Ставропольский край отправил на экспорт более 95,6 тыс. т зерна, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ставрополью и КЧР.

В сообщении отмечается, что больше всего зерна было экспортировано в Азербайджан — более 64,8 тыс. т. В Армению было направлено 656 т пшеницы, кунжута и гороха, а в Грузию — 16,5 тыс. т пшеницы и овса. «За первый квартал этого года Ставропольский край экспортировал 373 т горчицы. Среди стран-импортеров данной продукции Беларусь, Германия и Польша»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева