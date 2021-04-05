Белгородэнерго установит у потребителей 16 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии

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В 2021 году «Россети Центр Белгородэнерго» в рамках инвестиционной программы установит в регионе свыше 16 тысяч современных интеллектуальных приборов учета электроэнергии.



Модернизация систем учета с применением удаленного сбора данных позволит получать точную информацию об объемах потребляемой электроэнергии, управлять использованием ресурсов и их стоимостью и, что важно, не платить за «энерговоров», которые с помощью незаконных «доработок» приборов учета занижают объемы потребляемой электроэнергии.

Счетчики устанавливаются в рамках Федерального закона от 27.12.2018 г. N 522-ФЗ, согласно которому с 1 июля 2020 года в частных и многоквартирных домах в России по мере выхода из строя старые счетчики электроэнергии должны быть заменены на новые, «умные» приборы учета. Обязанность по их установке и обслуживанию перешла к сетевым организациям и гарантирующим поставщикам (в многоквартирных домах). Однако до 1 января 2022 года решение о том, какой именно прибор учета установить, будет приниматься в каждом конкретном случае индивидуально.

В 2020 году во исполнение этого закона Белгородэнерго установил в регионе восемь тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии. В большинстве своем в рамках нового технологического присоединения, а также у потребителей, счетчики которых неисправны, выработали свой ресурс, требуют поверки либо отсутствуют.

«Внедрение интеллектуальных приборов учета – поэтапный процесс, — отметил заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. — Для потребителей установка полностью бесплатна, счетчики остаются на балансе Белгородэнерго. Все мероприятия по переводу установленных приборов учета в статус расчетных энергетики выполняют самостоятельно. Развитие интеллектуального учета электроэнергии положительно отразится на показателях качества электроэнергии в сети. Кроме того, «умный» счетчик избавит потребителя от необходимости передавать показания «вручную»: приборы сами в режиме реального времени транслируют данные о потреблении».