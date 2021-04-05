Адвокат и экс-прокурор получил полтора года колонии за мошенничество в Воронеже

Левобережный суд Воронежа признал виновным бывшего заместителя прокурора Центрального района областного центра, а ныне адвоката Александра Терновых в попытке хищения у своего доверителя 500 тыс. руб., 400 тыс. из предназначались на подкуп для отказа в возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

45-летний адвокат Терновых признан виновным в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Суд приговорил его к полутора годам колонии общего режима и дисквалицифкаии от адвокатской деятельности на два года.

Осужденный был задержан в конце декабря 2018 года «на месте совершения преступления» при получении 500 тыс. руб. Как установил суд, в начале декабря к адвокату обратился мужчина «с просьбой оказания юридической помощи в рамках проведения процессуальной проверки по факту мошенничества». По данным “Ъ-Черноземье”, клиентом был сотрудник ФСИН. Как считают в СКР, Александр Терновых потребовал 100 тыс. руб. гонорара и 400 тыс. руб. якобы для взятки сотрудникам СКР за принятие решения «об отказе в возбуждении уголовного дела». «Средства адвокат присвоил себе и намеревался впоследствии распорядиться ими по своему усмотрению», — отметили в СКР.

Уголовное дело было возбуждено в декабре 2018 года по материалам воронежского УФСБ. На тот момент Александр Терновых уже уволился из прокуратуры и несколько месяцев работал адвокатом в конторе «Жеребятьев и партнеры». «Обвиняемый вину не признал. Несмотря на это, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, материалы, предоставленные УФСБ, протоколы осмотров и выемок, заключения судебных экспертиз»,— рассказали в СКР.

Подробнее о расследовании — в материале “Ъ-Черноземье“.

Сергей Калашников