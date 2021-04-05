В дзержинском госпитале ветеранов были уволены и приняты на работу 28 сотрудников

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию о том, что из дзержинского госпиталя ветеранов войн им. А. М. Самарина уволились 40 врачей. Сегодня в телеграм-канале Ni Mash было опубликовано сообщение о том, что из-за низкой заработной платы, которая составляет 13 тыс. руб. из госпиталя за 2020 год уволились 40 специалистов, чтобы работать в нижегородских больницах, перепрофилировавшихся на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также в телеграм-канале была опубликована информация о том, что в госпитале закрылось отделение кардиологии из-за отсутствия врачей. Якобы руководство больницы «уговаривает» знакомых медиков выйти на работу, но финансирования почти нет.

Давид Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в Instagram написал, что приехал в госпиталь без предупреждения. По его словам, массовых увольнений нет, за год были уволены и приняты на работы 28 сотрудников: «За весь 2020 год ушли восемь медиков, из которых шесть на пенсию по причине здоровья. Двое из этих восьми вернулись обратно, еще несколько человек вернулись на совмещение. Итого за весь 2020 год ушло три человека на пенсию. Для большой медорганизации – это вполне допустимые цифры. Чуть больше поменялось число медсестер и младшего медицинского персонала. За весь год ротация была в пределах 28 человек. Люди уходят и приходят. Ищут, где лучше. Часто возвращаются обратно», – написал министр.

Он пояснил, что госпиталь работает в штатном режиме. При этом министр никак не прокомментировать уровень зарплат в госпитале.

Ирина Андреева