В УТПП создали комитеты по легкой промышленности и АПК

В Уральской торгово-промышленной палате (УТПП) созданы два новых комитета, сообщила пресс-служба УТПП. Один будет оказывать содействие развитию в Свердловской области агропромышленного комплекса, его возглавил генеральный директор ОАО «Птицефабрика “Рефтинская”» Александр Засыпкин. Второй комитет будет отвечать за легкую промышленность, его возглавила исполнительный директор компании ООО «Чадолини» Юлия Лопаницына.

По данным правительства Свердловской области, в регионе представлены более 1 тыс. предприятий легкой промышленности по производству детской и защитной одежды, формы, канатов, обуви, постельного белья, а также более 1,3 тыс. предприятий сельского хозяйства.

По словам президента УТПП Андрея Беседина, ранее представители данных сфер бизнеса уже обращались к организации за помощью. «Урал — индустриальный регион и, прежде всего, наше производство ассоциируют с тяжелой промышленностью. Однако уже не первый год за поддержкой к нам обращаются предприниматели, поставляющие на рынок текстиль и агропродукцию. Это, безусловно, говорит об экономическом потенциале. Наша цель сейчас — создать все условия для представителей этих секторов: помочь установить контакты на межрегиональном и международном рынках и оказать содействие в продвижении их проектов»,— отметил господин Беседин.

Ирина Пичурина