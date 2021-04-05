Управляющий Краснодарским отделением СберБанка Татьяна Сергиенко награждена медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани»

Сегодня СберБанк является основным банковским институтом Краснодарского края и входит в топ-3 крупнейших налогоплательщиков. На Кубани каждый второй житель и каждое третье предприятие пользуются услугами и сервисами Сбера. На территории действует разветвленная филиальная сеть - 613 офисов и порядка 3 000 банкоматов и терминалов. Краснодарское отделение СберБанка – крупнейший региональный работодатель, в подразделениях банка работают 5400 сотрудников.

Благодаря участию банка в проекте «Безналичная Кубань» за последние три года в Краснодарском крае доля безналичных расчетов увеличилась с 25% до 39%. Банк реализует инициативы, направленные на повышение доступности финансовых услуг. Для жителей 125 населенных пунктов края действует программа «Платежный банковский агент», благодаря которой жители удаленных территорий могут снимать наличные и оплачивать услуги ЖКХ, даже если рядом нет банкомата или офиса банка.

Cбер также выступает основным партнером и кредитором строительной отрасли Кубани: 9 из 10 жилых комплексов с эскроу-счетами строятся при участии банка. В настоящий момент регион занимает 4-е место в стране по объему жилищного строительства. Больше 60% ипотечных кредитов в Краснодарском крае оформляются в Сбере. В 2020 году банк выдал жителям региона 216 млрд рублей ипотечных кредитов, свыше 40000 семей улучшили жилищные условия.

Вице-губернатор региона отметил, что эти и другие достижения – результат эффективной работы руководства банка и выразил уверенность в том, что сотрудничество между Правительством края и СберБанком будет крепнуть и развиваться.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением СберБанка: «Будучи уроженкой Краснодарского края, я вдвойне заинтересована в процветании нашего региона и его жителей. Получить высокую оценку руководства Кубани – большая честь для команды и каждого сотрудника СберБанка в отдельности. Награда свидетельствует о том, что вектор развития Сбера задан правильно, и мы продолжим реализовывать проекты на благо социально-экономического развития региона».

Татьяна Сергиенко родилась в станице Ленинградской Краснодарского края. С 2003 по 2010 год руководила управлением кредитования юридических лиц, затем управлением кредитования частных клиентов Юго-Западного банка СберБанка в Ростове-на-Дону. С октября 2010 года на протяжении девяти лет руководила розничным бизнесом СберБанка в Краснодарском крае. В 2019 году утверждена в качестве управляющего Краснодарским отделением СберБанка. Под руководством Татьяны Сергиенко Краснодарское отделение СберБанка было признано лучшим в стране по итогам работы за 2019 год.

В 2020 году Татьяна Сергиенко была удостоена звания «Самая влиятельная женщина Кубани» по версии одноименной ежегодной премии издания «Деловая Газета.Юг». Татьяна Сергиенко является соавтором благотворительного проекта «Клуб добрых дел» СберБанка. Ежегодно благотворительный аукцион собирает больше 80 бизнесменов, представителей власти и общественных деятелей Кубани. За четыре года собрано 26 млн рублей, 60 детей из Краснодарского края получили лечение.