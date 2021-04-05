В Ростове-на-Дону установят порядок демонтажа самовольно построенных гаражей

Администрация Ростова-на-Дону определит порядок выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных временных объектов. К таким объектам относятся временные гаражи, сараи, будки, столбы, ограждения, шлагбаумы, «полусферы», бетонные плиты, балки и т. п. Проект постановления опубликован на сайте городской администрации.

Согласно документу, объекты, которые находятся на муниципальной территории незаконно, будут подлежать демонтажу. Собственник объекта вправе представить документы, которые подтверждают законность размещения объекта. Если же этого не происходит, он в течение 30 дней обязан демонтировать и переместить объект. В противном случае этим будет заниматься специализированная организация, которую наймет администрация. При сносе происходит опись имущества.

Наталья Шинкарева