Качественный сервис и никаких конфликтов

Сотрудники службы домовых сетей АО «Екатеринбурггаз» успешно освоили учебную программу по повышению качества облуживания клиентов. Для газовиков был разработан специальный курс с учетом отраслевой специфики.



В ходе онлайн-уроков слесари «Екатеринбурггаза» узнали, как эффективнее строить коммуникацию с клиентами, выяснили все про клиентоориентированный сервис и выучили правила общения с абонентами. 2 апреля 2021 года на тренинг-практике специалисты отработали навыки поведения в конфликтных ситуациях с помощью различных приемов речевой самообороны.

«По запросу компании мы разработали программу повышения квалификации сотрудников через формирование осознанного подхода к взаимодействию с клиентами. В первую очередь опирались на собственный опыт, работали слаженной и сильной командой, много наработок бралось из сферы продаж, поскольку она самая клиентоориентированная. Специалисты в сфере обслуживания должны разбираться в типах клиентов, строить с ними правильную коммуникацию, выходить из конфликтных ситуаций с честью для себя и пользой для компании. Сотрудники получили базовые теоретические занятия, а потом закрепили их на тренинге. Сейчас им нужно использовать полученный «багаж» в своей работе», – рассказал директор Березовского техникума «Профи» Олег Исламгалиев.

Полученные знания и навыки слесари АО «Екатеринбурггаз» будут ежегодно оттачивать на корпоративных конкурсах профессионального мастерства. На очереди – дополнительное обучение мастеров и руководителей служб домовых сетей.

«Уровень удовлетворенности потребителей газа нашими услугами за последний год значительно вырос, что подтверждается регулярными исследованиями и опросами клиентов. Мы намерены и дальше инвестировать в развитие сотрудников и сервиса, чтобы быть в лидерах среди самых клиентоориентированных компаний города. Один из самых востребованных каналов взаимодействия – интернет-приемная – дает обратную связь клиенту в течение суток. Вместо районных диспетчеров в компании успешно работает единый контакт-центр, который оперативно принимает заявки потребителей газа. Проводятся новые мероприятия по упрощению и ускорению процессов обслуживания клиентов», – сказал главный инженер АО «Екатеринбурггаз» Иван Паслер.

В «Екатеринбурггазе» предъявляются высокие требования к профессиональным компетенциям персонала. Собственный учебный центр организует профессиональное обучение рабочих по 5 профессиям, а также повышение квалификации, обучение смежным профессиям, ежегодную проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ. Кроме этого, на базе учебного центра регулярно проводятся семинары по работе с газовым оборудованием.