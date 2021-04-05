В Тюмени приземлился самолет с отказавшим двигателем

В тюменском аэропорту Рощино приземлился Airbus А-320, у которого отказал левый двигатель. Борт возвращался после технического обслуживания из Шарджи (ОАЭ). Самолет совершил посадку в 17:01, на борту находились два члена экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, члены экипажа не пострадали, сообщила пресс-служба уральского следственного управления на транспорте СКР.

Следователи начали проверку по факту инцидента, сообщила пресс-служба ведомства. Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают сотрудников аэропорта. Проверку также организовала тюменская транспортная прокуратура, говорится в сообщении ведомства.

Михаил Мананников