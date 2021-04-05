В Краснодаре пройдет Южный экологический форум

В Краснодаре 15 апреля состоится «Южный экологический форум-2021». Мероприятие пройдет на площадке Торгово-промышленной палаты Кубани, сообщает организатор мероприятия – Фонд инновационной экономики.

Форум состоится при поддержке администрации Краснодарского края, регионального отделения Российского Экологического Общества, Фонда развития Кубани, Кубанского государственного технологического университета, консалтинговой компании «Реноме Онлайн», ассоциации экономического взаимодействии субъектов «Юг».

Как говорится в сообщении оргкомитета, цель форума – обсуждение и консолидация мнений экспертного сообщества в вопросах экологического развития, нормотворчества, повышения уровня экологической ответственности бизнеса и населения. В рамках форума планируется проведение презентации инвестиционных проектов в сфере экологии.

Кроме того, по итогам мероприятия планируется сформировать резолюцию по охране окружающей среды и экологическому развитию с учетом инициатив и предложений экологов по совершенствованию законодательства и государственной политики в данной сфере.

Андрей Ульченко