НБД-Банк предлагает акционный тарифный план «Тест-драйв» для предпринимателей

Для своевременной и комплексной поддержки малого и среднего бизнеса НБД-Банк предлагает акционный тарифный план «Тест-драйв» по расчетно-кассовому обслуживанию.



«НБД-Банк предлагает предпринимателям открыть счет и протестировать выгодные условия обслуживания. Открывая счет в нашем банке, клиент получает не только финансовую поддержку в виде льготы за открытие и обслуживание счета, но и комплексное решение бизнес-задач компании. РКО — одна из важнейших составляющих, необходимых для полноценного функционирования бизнеса. Наше специальное предложение «Тест-драйв» — отличная возможность для предпринимателей оценить преимущества РКО в НБД-Банке», — прокомментировал начальник управления по развитию филиальной сети ПАО «НБД-Банк» Андрей Ардабьевский.

Присоединившись к акции «Тест-драйв» предприниматели могут пользоваться льготными условиями в течение шести месяцев, начиная с месяца открытия расчетного счета. По истечении данного срока клиентам предоставляется возможность перейти на любой тарифный план, действующий в банке.

Подробности акционного предложения «Тест-драйв» можно узнать у специалистов в офисах НБД-Банка или на сайте.