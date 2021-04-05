«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз и ставки на матч Кубка Гагарина 5 апреля

5 апреля «Ак Барс» примет «Авангард» во втором матче финальной серии Восточной конференции. Игра начнется в 19:00 мск. Аналитики Фонбет рассказали о ставках на этот матч.

Ход серии

В первом матче омская команда нанесла «Ак Барсу» первое поражение в плей-офф (1:3). Решающей стала шайба Кирилла Семёнова, которая отрикошетила в ворота «Ак Барса» от казанского защитника, незадолго до конца третьего периода.

В какой форме «Ак Барс»

В регулярном чемпионате казанцы заняли первое место в конференции, на 6 очков опередив ближайшего преследователя. «Ак Барс» ни разу не проиграл в четвертьфинальной и полуфинальной сериях Востока с «Торпедо» и «Салаватом», при этом пропустил больше одной шайбы лишь в 1 из 8 матчей.

Запасной вратарь Тимур Билялов получил травму в противостоянии с «Салаватом» и выбыл из строя до конца сезона.

В какой форме «Авангард»

Команда Боба Хартли вышла в плей-офф со второй строчки на Востоке и оперативно справилась с «Автомобилистом» в первом раунде (3:0, 4:3, 1:2, 3:4 ОТ, 3:1). Омичам потребовалось больше ресурсов и матчей, чтобы выбить магнитогорский «Металлург» в полуфинале конференции (2:5, 2:1 ОТ, 3:0, 1:7, 4:0, 5:1).

Защитник «Авангарда» Максим Чудинов травмирован и не сыграет в этом сезоне.

«Ак Барс» — «Авангард»: статистика личных встреч

В регулярке соперники поделили пополам домашние победы: в Казани — 2:1 Б и 3:1, в Балашихе — 3:0, 3:0. В первом матче финала Восточной конференции «Авангард» выиграл в гостях со счетом 3:1, прервав четырехматчевую домашнюю победную серию «Ак Барса» в очных встречах.

Прогноз экспертов на матч «Ак Барс» — «Авангард» 5 апреля

«Ак Барс» не проиграет и ТМ 5,5

Неожиданное и досадное поражение мобилизует «Ак Барс». В повторной встрече чешскому вратарю «Авангарда» Шимону Грубцу придется буквально стоять на голове под градом бросков. У казанцев отличиться может представитель каждого звена, поэтому их сопернику придется усиленно обороняться и действовать вторым номером. Все же атакующий потенциал команды Дмитрия Квартальнова крайне высок, поэтому лидер Востока не проиграет в основное время.

В 5 последних очных встречах команды не забросили больше 5 шайб и в понедельник вряд ли «пробьют» тотал 5,5.

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