Глава Екатеринбурга утвердил план по повышению открытости и прозрачности чиновников

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план мероприятий по реализации принципов и механизмов открытости органов местного самоуправления на 2021-2025 годы. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии.

В документе прописаны мероприятия по повышению открытости и прозрачности системы муниципального управления, формирования эффективного диалога между городскими властями и гражданами, в том числе общественными, благотворительными, религиозными организациями и СМИ. «Местное самоуправление — это самый близкий к людям институт публичной власти, поэтому особенно важно, чтобы он был понятен и открыт для граждан»,— подчеркнул вице-мэр по связям с общественностью Сергей Плахотин.

Согласно информации городской администрации, постановление предусматривает ежегодное проведение дней открытых дверей в мэрии, гордуме, избиркоме и счетной палате, чтобы все желающие могли познакомиться с их работой, функциями, целями и задачами. «Документ регламентирует публикацию на сайте мэрии обновленных показателей, характеризующих состояние и динамику развития Екатеринбурга, а также организацию и проведение на регулярной основе отчетных пресс-конференций руководителей муниципалитета»,— отмечается в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, первая пресс-конференция Алексей Орлова запланирована на 8 апреля.

Анастасия Реутова