В Санкт-Петербурге за год снизилось число зараженных ВИЧ

Число петербуржцев, зараженных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), за 2020 год снизилось на 20%. На начало текущего года общее количество получающих терапию жителей города составило 23 тыс. человек.

Такие данные приводит «Доктор Питер» со ссылкой на представителя городского комитета по здравоохранению Ларису Соловьеву.По ее словам, в 2019 году в Петербурге зарегистрировали 2870 случаев заболевания ВИЧ, а в 2020 — уже 2183. Вместе с тем из-за пандемийных ограничений снизилось и количество тестирований на ВИЧ — с 1,3 млн до 1 млн.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что в Пушкине строится новый фармзавод, на котором будут производиться в том числе дженерики препаратов для лечения ВИЧ.