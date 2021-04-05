Каждый пятый татарстанец считает себя несчастным — опрос

Каждый пятый опрошенный житель Татарстана (21%) считает себя несчастным, а 71% респондентов наоборот называют себя счастливыми. Опрос провели специалисты службы исследований hh.ru.

Республика вошла в десятку регионов РФ с наибольшим количеством счастливых жителей. Лидером здесь оказалась Белгородской область (81% счастливых). Также в пятерку вошли Курская, Оренбургская области, Крым и Чувашия.

Отмечается, что в России в среднем счастливыми себя назвали 64% опрошенных, а несчастными — 29%.

Когда был проведен опрос и сколько человек в нем участвовало, не уточняется.

"Ъ-Казань"