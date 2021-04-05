Мэрия Чкаловска ищет подрядчика для благоустройства набережной

Администрация Чкаловска Нижегородской области объявила конкурс на выбор подрядчика для второй очереди благоустройства общественного пространства на улице Халтурина — набережная Волги. Начальная максимальная цена контракта составляет 15,9 млн руб.

На эти средства подрядчик должен вымостить пешеходные зоны плиткой и брусчаткой, уложить асфальт в автомобильных проездах, сделать несколько деревянных настилов, построить амфитеатр, засыпать песком зону пляжа, постелить и посеять газоны, установить перила, урны, шезлонги, посадить деревья, установить качели и организовать подходы к воде по деревянным ступеням.

Заявки принимаются до 13 апреля. Срок выполнения работ – 30 июля 2021 года.

Виктория Александрова