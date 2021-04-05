Приволжская таможня на 15% увеличила объем отчислений в федеральный бюджет

Таможенные органы Приволжского региона перечислили в федеральный бюджет более 38,67 млрд руб. за первый квартал 2021 года. Это на 15% больше по сравнению с уровнем прошлого года, сообщили в Приволжском таможенном управлении. Плановое задание перевыполнено на 7%.

Большая часть средств поступила от Приволжской электронной таможни – 36,58 млрд руб. Из таможен фактического контроля на первом месте по объему отчислений Татарстан – 1,36 млрд руб. Нижегородская таможня перечислила 210,3 млн руб. за первый квартал.

Анастасия Еремина