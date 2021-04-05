С середины апреля на участках нескольких улицах Ростова ограничат движение

На нескольких улицах в Ростове-на-Дону с середины апреля будет ограничено движение транспорта, сообщается на сайте городской администрации.

С 14 по 30 апреля в связи с ремонтом канализационного коллектора по ул. Мясникова — ул. Сарьяна транзитное движение будет ограничено на участке от ул. 17-я Линия до ул. 31-я Линия. Кроме того, с 14 апреля до 1 сентября из-за ремонта дороги движение будет ограничено частично на пер. Майкопском (на участке от ул. Некрасовская до пер. Майкопский, 17), на ул. Некрасовская (на участке от пер. Силикатный до ул. Майкопская), на ул. Силикатный (на участке от ул. Разина до ул. Некрасовская), а также на ул. Шеболдаева (на участке от ул. Вавилова до ул. пл. 2-й Пятилетки).

С 14 апреля до 31 августа движение будет ограничено в связи со строительно-монтажными работами на пересечении ул. 16-я Линия и ул. Ченцова (юго-восточная сторона).

Наталья Шинкарева