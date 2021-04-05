В Казани спрос на вторичную недвижимость за год вырос на 12%

Спрос на недвижимость на вторичном рынке Казани в первом квартале 2021 года увеличился на 12% по сравнению с тем же периодом 2020-го. При этом по сравнению с четвертым кварталом прошлого года спрос сократился на 20%. Исследование провели специалисты Avito.

Отмечается, что предложение в категории вторичной недвижимости за год упало на 13%. По сравнению с четвертым кварталом 2020-го оно снизилось на 32%.

В РФ спрос на вторичное жилье за год вырос на 13%, а за квартал он упал на 9%. Предложение снизилось на 16% и 5%, соответственно.

"Ъ-Казань"