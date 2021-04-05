Аэропорт Уфы закажет автомобили для руководства за 10,5 млн рублей

АО «Международный аэропорт „Уфа“» (МАУ) на аукционе 16 апреля отберет поставщика шести автомобилей для руководства, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 10,5 млн руб. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, уточняется в документации.

Автомобили нужно поставить до 15 июля. Они предназначены для «оперативного решения производственных задач командно-руководящего состава» МАУ, указано в закупке. Автомобили должны быть не ранее 2021 года выпуска, не бывшим ранее в употреблении. Цвет автомобилей — черный. В каждой машине, в числе прочего, должно быть многофункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом, крепления для детского кресла Isofix, передние сиденья с подогревом, фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности спереди. В салоне должно быть предусмотрено теплозащитное остекление, датчик дождя и света, центральный замок, противоугонная сигнализация с датчиками объема, крена и автономной сиреной, круиз-контроль с ограничителем скорости, голосовое управление, система «ЭРА-ГЛОНАСС», ассистент подъема в гору. В техзадании также прописаны требования к сервисному обслуживанию автомобиля: наличие не менее одного сервисного центра на территории Уфы или Уфимского района, срок поставки запасных частей любой сложности — не более месяца с момента получения официальной заявки от эксплуатантов автомашины.

Майя Иванова