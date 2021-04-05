За неделю ярославцы отдали мошенникам почти 6 млн рублей

За минувшую неделю в Ярославской области зафиксирована 23 случая телефонного мошенничества в результате которых местные жители лишились более 5.7 млн руб., сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Пострадали 23 человека, которые проживают в Ярославле, а также в Тутаевском, Гаврилов-Ямском, Мышкинском и Ярославском районах.

В пресс-службе уточнили, что самыми распространенными способами телефонного мошенничества остались звонки от якобы «сотрудников банков» и «сотрудников правоохранительных органов», которые сообщают жителям о несанкционированных операциях на их банковских счетах, после чего, предлагают помочь следствию выявить «мошенников», в частности, путем оформления реального кредита и перевода полученных денежных средств на «безопасные счета».

В пресс-службе добавили, что возраст пострадавших от телефонных мошенников варьируется от 23 до 75 лет. Общая сумма причиненного ущерба составила более 5,7 млн руб.

Дарья Сабаева