В Краснодаре экс-сотрудник МВД предстанет перед судом за подлог и фальсификацию дела

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего следователя отдела по расследованию преступлений отдела полиции в Карасунском округе Краснодара. Его обвиняют в подлоге, фальсификации материалов уголовного дела и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 303, ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, в январе 2020 года полицейский возбудил уголовное дело за попытку продажи наркотиков в крупном размере. Желая ускорить завершение его расследования, он стер у подозреваемого переписку в телефоне, которая свидетельствовала о том, что он собирается в дальнейшем продать наркотики. Это позволило сотруднику МВД прекратить уголовное преследование подозреваемого в части незаконного сбыта.

Он также внес в материалы дела постановление о незаконном приобретении и хранении наркотиков – эта статья позволяла вынести подозреваемому более мягкий приговор. В дальнейшем материалы дела передали в прокуратуру, однако надзорное ведомство направило дело на дорасследование, а в отношении полицейского инициировало служебную проверку. По ее результатам в отношении сотрудника МВД и возбудили уголовное дело.

В настоящий момент уголовное дело по обвинению лица в сбыте наркотиков находится на рассмотрении в суде. Материалы дела в отношении полицейского передали в Советский районный суд Краснодара. Ему грозит наказание до семи лет лишения свободы. В настоящий момент он также уволен из правоохранительных органов по отрицательным мотивам.

Алексей Белянин