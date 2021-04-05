В Астрахани закрылся ковидный госпиталь в Александро-Мариинской больнице

В Астрахани Александро-Мариинская областная клиническая больница вернулась к работе в штатном режиме — в многопрофильном стационаре закрылся ковидный госпиталь. Об этом сообщили в региональном правительстве.

За время работы в условиях пандемии операционные бригады госпиталя оказали помощь пациентам с хирургической патологией разной степени сложности в сочетании с коронавирусной инфекцией. В данный момент в областной больнице функционирует одно инфекционное отделение и отдельный операционный блок. Пациенты с COVID-19 изолируются от основного потока хирургических больных.

Мария Шахрай