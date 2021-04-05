ПСБ представил две новые акции для клиентов. Первая — потребкредит до 5 млн руб. по ставке от 5,5%. По условиям второй банк предлагает представителям малого и среднего бизнеса бесплатные переводы физлицам в мобильном банке до 10 млн руб., эквайринг со ставкой 1% и бизнес-карту с кэшбэком 10%. Все это часть новой имиджевой кампании ПСБ «Реализуй мечты». В рекламных роликах бренд-амбассадор банка хоккеист Александр Овечкин предстает в образе волшебника, который одним взмахом клюшки реализовывает желания клиентов.

Совет директоров «М.Видео» рекомендовал дивиденды с доходностью выше 5%. Компания может направить акционерам всю чистую прибыль за прошлый год и часть нераспределенной прибыли за предыдущие годы. Реестр акционеров, имеющих право на дивиденды, будет закрыт 18 мая. Для получения выплаты нужно купить акции «М.Видео» не позднее 14 мая. Окончательное решение о выплате примут акционеры торговой сети — собрание и голосование назначены на 7 мая.

Delta Air отменила около сотни рейсов из-за нехватки сотрудников. Авиакомпания также была вынуждена отказаться от действующего запрета на заполнение средних пассажирских кресел в самолетах. В последние несколько дней число пассажиров компании превысило 1 млн, чего не было с допандемических времен. Активная вакцинация способствует восстановлению туристической активности в мире, и спрос на авиаперелеты растет. Так, пассажиропоток американских аэропортов в течение последних 20 дней превысил 1 млн, сообщает MarketWatch.