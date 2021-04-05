В Югре использовали 75% поступивших доз вакцины от COVID-19

По состоянию на 5 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) израсходовано 75% поступивших в регион доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил окружной оперштаб. Всего в округе первым компонентом вакцины привились более 66,3 тыс. человек, 52,2 тыс. человек завершили вакцинацию.

По данным оперштаба, со 2 по 3 апреля в регион поступило еще 15 тыс. доз вакцины, которые в ближайшее время доставят в медучреждение. Еще 4,5 тыс. доз вакцины «Спутник V» доставят в ХМАО до конца текущей недели. На вакцинацию в труднодоступных регионах направили около 20 тыс. доз. При этом Нижневартовский и Белоярский районы выполнили план иммунизации от коронавируса на 100%, отметили в оперштабе. Во время отсутствия зимников вакцину на труднодоступные территории будет доставлять санитарная авиация.

С начала пандемии COVID-19 в регионе заразились 54 535 человек. Более 53 тыс. пациентов выздоровели, еще 784 человека скончались.

Михаил Мананников