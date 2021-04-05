МТС обеспечила 400 новостроек Краснодара или 10 000 квартир услугами широкополосного интернета, цифрового и интерактивного ТВ. Наибольшее количество домов с доступом в интернет от 500 Мбит/сек, а также цифровым или интерактивным ТВ запущены в новых микрорайонах: имени Россинского, поселке Краснодарском, Березовом, Губернском и Краевой клинической больницы. Расширение одного из старейших и популярных микрорайонов города – Гидростроителей – также не осталось без внимания. Там проводные сервисы МТС появились еще до заезда новоселов в 60 многоэтажных домах.

Сейчас МТС в Краснодаре обеспечивает самый быстрый в своей сети проводной интернет - до 1ГБ/сек. - преимущественно в новых районах города. На большей части территорий краевой столицы широкополосный доступ сейчас работает на скорости 500 Мбит/сек. При этом в планах компании - к концу года охватить гигабитной сетью 100 000 квартир Краснодарского края. Полный переход на новые скорости запланирован в течение трех лет.

Для каждой категории абонентов, в зависимости от технических условий в доме и предпочтений в сервисах, МТС предлагает пакетные тарифы. Такие предложения включают в себя все виды связи и интернета – мобильный и фиксированный, а также спутниковое, цифровое или интерактивное ТВ. Использование таких тарифов удобно для семей и позволяет сократить расходы на сервисы связи и ТВ в два раза.