Число открытых в Татарстане инвестиционных счетов выросло до 102 тысяч

В Татарстане на 1 марта число жителей, у которых открыты индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), составило 102,3 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения – Нацбанка по республике Волго-Вятского ГУ Банка России.

Отмечается, что за год количество открытых в республике ИИС выросло в два раза. Доля счетов татарстанцев в ПФО на сегодняшний день составляет 13,4%.

Напомним, ИИС является счетом для операций с ценными бумагами. С его помощью жители могут вкладывать средства в акции, облигации и другие активы. Владелец счета получает право на один из двух видов вычетов по НДФЛ. Речь идет о взносе или о доходе от операций. Чтобы получить любой из вычетов, ИИС должен действовать не менее трех лет.

"Ъ-Казань"