В Самаре дело о беспорядках в колонии вернули в прокуратуру

Уголовное дело против 16 заключенных самарской исправительной колонии № 5, устроивших в 2019 году столкновение с другими осужденными, возвращено в прокуратуру. Решение принято в связи с ошибками в обвинительном заключении. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе Куйбышевского райсуда Самары.

Конфликт между заключенными колонии 2019 году сопровождался порчей и поджогом имущества учреждения. Зачинщикам инкриминируются 16 преступлений по шести статьям Уголовного кодекса РФ.

В зависимости от роли каждого 16 осужденным колонии в возрасте от 22 до 37 лет предъявлено обвинение по ч. 1 и ч. 3 ст. 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), п.п. «а», «г», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Георгий Портнов