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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Управление архитектуры Тамбовской области возглавил Александр Борзых

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин на еженедельной планерке представил и.о. руководителя регионального управления градостроительства и архитектуры Александра Борзых. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Господин Борзых приступил к исполнению обязанностей с 5 апреля.

Ранее управление возглавлял Эдуард Никулин, причины смены руководства не раскрываются. Господин Борзых ранее был замом господина Никулина.

Александр Борзых родился в 1985 году. Работал техническим директором в ООО «Землемер–м», с 2017 года — заместителем начальника управления градостроительства и архитектуры.

Сергей Калашников


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