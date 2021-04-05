Управление архитектуры Тамбовской области возглавил Александр Борзых

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин на еженедельной планерке представил и.о. руководителя регионального управления градостроительства и архитектуры Александра Борзых. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.
Господин Борзых приступил к исполнению обязанностей с 5 апреля.
Ранее управление возглавлял Эдуард Никулин, причины смены руководства не раскрываются. Господин Борзых ранее был замом господина Никулина.
Александр Борзых родился в 1985 году. Работал техническим директором в ООО «Землемер–м», с 2017 года — заместителем начальника управления градостроительства и архитектуры.