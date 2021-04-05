Летевший из Казани в Стамбул самолет экстренно сел в Москве

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Казани в Стамбул, совершил техническую посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщает ТАCC.

Отмечается, что инцидент произошел из-за того, что у борта не закрылось шасси. После взлета самолет сделал несколько кругов над казанским аэропортом. Позже по решению командира экипажа его направили на техническую посадку в Москву. Отмечается, что он летел на высоте порядка 3,6 тыс. м и выше не поднимался. Кроме того, он двигался на меньшей по сравнению со стандартной скоростью. В 14:16 борт благополучно приземлился в Шереметьево

"Ъ-Казань"