В Усть-Лабинске построят фабрику по производству театральных кресел за 570 млн рублей

Власти Краснодарского края заключили соглашение с инвестором на строительство фабрики по производству театральных кресел, сообщает пресс-служба краевой администрации. В проект вложат около 570 млн руб.

Инвестором выступит ООО «Корона». По данным «СПАРК-Интерафакс», предприятие с таким названием, основным профилем которого является производство кухонной мебели, работает в Краснодаре с 2013 года. Размер уставного капитала – 10 тыс. руб., бенефициаром и генеральным директором компании является Денис Чирков. В 2019 году выручка предприятия составила 53,7 млн руб., чистая прибыль – 1,7 млн руб.

«Краснодарский край готов предоставить инвестиционным проектам комплексную поддержку на всех этапах реализации. В целом сегодня в крае реализуется свыше 400 проектов на общую сумму свыше 2,1 трлн рублей и планируемым созданием 64 тысяч рабочих мест», – отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Соглашение о реализации инвестпроекта был подписан в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане», которая проходит в Ташкенте с 5 по 7 апреля. От Краснодарского края в выставке участвуют 12 компаний.

Виктория Колганова