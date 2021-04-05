В Ростове в здании автовокзала открыли пункт вакцинации от COVID-19

Новый пункт вакцинации от коронавируса в Ростове открылся в здании автовокзала по адресу пр-кт Сиверса, 1. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В прививочном пункте можно сделать первую дозу вакцины. «Вторую дозу вакцины необходимо будет получить в пунктах вакцинации горбольницы № 8, а именно — в поликлинике больницы по ул. Пушкинская, 31, в ТЦ „МегаМаг“ по ул. Пойменная, 1 и на Центральном Рынке по пр-кту Буденновский, 12», — сказано в сообщении.

Прививочный кабинет на автовокзале работает с 12:00 до 18:00 ежедневно. Чтобы поставить прививку, при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Отметим, что в Ростове работает 52 прививочных кабинета, 18 из них — мобильные.

Наталья Шинкарева